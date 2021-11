Pide Abinader tomar medidas contundentes para controlar frontera

Santo Domingo.- El vocero del bloque de senadores de la Fuerza Pueblo (FP) Dionis Sánchez, afirmó esta mañana que ante la negativa de la comunidad internacional de hacerse cargo de la situación de Haití, el gobierno de Luís Abinader está obligado a tomar medidas contundentes para tomar el control de la frontera con esa nación.

En ese sentido demandó del jefe de Estado disponer que la mayoría de los militares sean establecidos en la línea fronteriza para parar la entrada de ilegales a la República Dominicana.

Sostuvo que la mayor amenaza que afronta el país en estos momentos es la crisi haitiana.

Dijo que actualmente la frontera con Haití está fuera de control y dijo que en la zona de Pedernales, una de las franjas más amplia de la línea divisoria, solo hay unos 100 militares apostados.

“Ya Haití colapsó como estado, ahora solo falta que también colapsemos nosotros, porque la República Dominicana no está en condición de asumir lo que serían 22 millones de habitantes entre las dos naciones, eso es imposible, por eso nosotros decimos que hay tomar medidas contundentes, tenemos que sellar completamente la frontera”, sostuvo.

Añadió que “la frontera sigue igual, yo pensé iban a salir a desmentirnos tan pronto hicimos la denuncia, pensé que iban a ir y llevar militares, pensé que iban a ir a corregir y sigue igual, no tenemos control de la frontera, si tuviéramos control si sacamos sabemos que hay uno menos, pero sino no tenemos control ese sacamos va a venir con otros porque no tenemos control”.

Denunció que la comunidad internacional está buscando que el país asuma la solución de la crisis haitiana y el país no está en condición de asumir esa responsabilidad.

“La respuesta de nosotros tiene que ser contundente porque Haití ya es una estado fallido, es un estado que ha colapsado, ahora solo falta que también colapsemos nosotros”, afirmó el representante de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Pedernales.

Sánchez dijo que la República Dominicana no produce alimentos suficientes para mantener la población haitiana.

Opinó que el mayor presupuesto del país debía estar destinado para mantener en la frontera a la mayoría de los integrantes del ejército.

“La mayoría de nuestro ejército debía estar apostado allá, se habló de llevar 12 mil y yo fue a Pernales y no había ni un agente adicional a los 100 militares que hay en toda la provincia”, sostuvo.

El pasado martes Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá «al rescate» de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas.

Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la Lucha contra el Narcotráfico, Todd D. Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití.

El anuncio de los Estados Unidos ha sido ampliamente criticado en la República Dominicana, bajo el entendido de que esa posición complica más la grave situación sociopolítica de esa nación.