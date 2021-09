Piden explicar nexos legisladores con narco

Senadores y diputados consideraron hoy que los partidos políticos que tienen miembros acusados de narcotráfico y de lavado de activos son quienes deben dar explicaciones al país.

El vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), Dioni Sánchez, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Sócrates Pérez y Máximo Castro Silverio coincidieron además en que todo el que haya cometido un delito sea sometido a la justicia, pero con pruebas.

“Entiendo que quien tiene que dar explicaciones son los partidos cuyos legisladores están siendo investigados por alegadamente estar involucrados en asuntos de drogas y lavado de activos, deben hablarle al país y decir cómo ocurrió eso”, manifestó.

Agregó: “Creo también que la justicia tiene que actuar libremente contra cualquiera que se demuestra ha violado la ley, siempre guardando y respetando el debido proceso y el derecho de los acusados”.

Al mismo tiempo opinó que los partidos tienen que tener mucho cuidado al momento de escoger sus candidatos a cargos electivos.

Sánchez dijo que también los pueblos donde son electas personas cuestionadas tienen que tener cuidado, “porque en muchas ocasiones la gente se da cuenta de lo que está pasando y de la reputación de los aspirantes, esto puede pasar sobre todo en los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce”.

Mientras que Pérez, diputado reformista, pidió a la Junta Central Electoral (JCE) tener cuidado y tomar las medidas de lugar al momento de aceptar las candidaturas que le presentan los partidos.

El legislador reformista recordó que en el año 2010 el PLD sacó de su boleta a un grupo de candidatos que tenían un pasado oscuro ligado al narcotráfico, pero que no sirvió de nada porque fueron postulados por otros partidos.

“Yo creo que los partidos tienen que abrir los ojos para tener un mejor filtro y la Junta Central Electoral cuando los partidos le entregan la lista de candidatos debe también filtrarlos para que no pase con algunos legisladores aquí en el Congreso”, señaló.

Pérez añadió: “El narcotráfico aprovecha algunas circunstancias y algunas personas los aceptan, entonces ahí es que tienen que entrar los partidos para filtrar, y ya no están ellos haciendo aportes, sino que se están metiendo ellos mismos, ahí también la Junta debe de filtrar”.

Mientras que el senador Castro Silverio apoyó las acciones del Ministerio Público, pero que esto debe hacerse con pruebas para no dañar las reputaciones de los legisladores que no pudieran tener nada que ver con los hechos que les imputan.

“Si las investigaciones no están hechas de manera real no se pueden dar los nombres, pero creo también que todo el que haya cometido un delito hay que someterlo a la justicia, pero el Ministerio Público tiene que ser cuidadoso para que no se cometan errores que dañen la imagen de personas que pudieran ser inocentes”, declaró el legislador reformista.