Dos diputados y un senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidieron mediante proyectos de resolución que el gobierno adquiera el solar donde operaba la discoteca Jet Set, y se construya un museo histórico y cultural que recuerde los 221 fallecidos en el derrumbe del techo de la edificación.

Mientras esta mañana el senador Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo (FP) solicitó al empresario Antonio Espaillat donar el solar donde operaba su negocio y que sea destinado a la construcción de una iglesia “y donde se destine un espacio para un museo que recuerde las víctimas”.

Los diputados perremeítas Miguel Arredondo y Olfanny Méndez coincidieron en que se hace necesario que los citados predios se conviertan en un espacio para homenajear las victimas mortales de la tragedia.

Arredondo, del PRM por San Pedro de Macorís, opinó que el gobierno debía a través del Ministerio de Cultura comprar los terrenos de la discoteca Jet Set, para crear en ese espacio un monumento cultural u otra edificación en homenaje a las 221 víctimas mortales del siniestro.

Sostuvo que la adquisición de los terrenos, sería para «para convertirlo en un museo histórico, cultural, educativo, turístico, deportivo y de reflexión, con las fotos y atuendos» de los cientos de fallecidos”.

Olfanny Méndez

En el caso de Méndez, esta legisladora propone en su resolución que los predios sean declarados de utilidad pública por el presidente Luis Abinader y destinado a levantar un museo en recordación de los muertos.

Senador de Ocoa

En tanto que el senador oficialista por San José de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajiun, anunció que someterá al Senado de la República una resolución que solicita al mandatario la construcción de un monumento conmemorativo en honor a las víctimas mortales del desplome del techo del Jet Set.

Destacó que entre las víctimas de la tragedia también hay jóvenes nativo de su, cuyas pérdidas han generado un duelo profundo en la comunidad ocoeña.

En su resolución destaca que el acontecimiento marcó la historia reciente de la nación por su magnitud emocional, humana y cultural, pues la discoteca Jet Set fue por más de 50 años un símbolo de la música dominicana.

Informó que el proyecto de resolución será sometido en la próxima sesión del Senado y dijo que su iniciativa cuenta con el respaldo de amplios sectores sociales, políticos y culturales.

La pieza de Ortiz Sajiun, cita las leyes 41-00 sobre Cultura y la 147-02 sobre Gestión de Riesgos, como sustento legal para esta propuesta.

Considera que la obra se convertiría en un espacio de reflexión para la ciudadanía y en un recordatorio permanente de la importancia de la seguridad estructural en los lugares de recreación.

Félix Bautista

El legislador de la Fuerza del Pueblo destacó que se mantuvo en el lugar de la tragedia junto a Eduardo Estrella y Melva de Grullón, desde las 2:00 de la madrugada del día en que ocurrió el hecho.

“Yo quisiera hacer un llamado a mi amigo Antonio Espaillat, que sé está pasando por un momento difícil, tanto él como su familia, yo quiero pedirle que done ese solar, porque ya ahí no hay edificio, las tres paredes que quedan hay que derrumbarlas, que lo done para hacer una iglesia y que dentro de esa iglesia se pueda construir un espacio y se coloquen los nombres de todos los que fallecieron como una especie de museo”, sostuvo.

La tragedia

El derrumbe de la discoteca la madrugada del pasado martes mató 221 personas y dejó heridas y traumas a otros 189.