SAN FRANCISCO.-Nick Gonzales y Joey Bart conectaron cuatro hits cada uno, Brandon Lowe impulsó cuatro carreras y los Piratas de Pittsburgh lograron un máximo de temporada de 20 hits en una victoria de 13-3 sobre los Gigantes de San Francisco el sábado por la noche.

Todos los lanzadores titulares de Pittsburgh conectaron un hit. Oneil Cruz terminó con tres hits, mientras que Lowe y Ryan O’Hearn consiguieron dos cada uno.

Braxton Ashcraft (2-2) lanzó siete entradas, permitiendo seis hits y ponchando a seis. Landon Roupp (5-3) ponchó a ocho y permitió una carrera en poco más de cuatro entradas antes de que los Pirates aprovecharan la superioridad numérica del bullpen de los Giants.

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Ryan Borucki reemplazó a Roupp después de un sencillo de Bart al inicio de la quinta entrada, pero solo consiguió dos outs antes de que el mánager Tony Vitello lo sustituyera por Ryan Walker, quien sacó a San Francisco del apuro.

Bryce Eldridge, el bateador designado de 21 años de los Giants, respondió rápidamente con un jonrón solitario en la parte baja de la quinta entrada, el primero de su carrera en las Grandes Ligas, tras ser llamado desde Sacramento a principios de esta semana.

Sin embargo, Walker permitió dos carreras con hits consecutivos de Konnor Griffin y Bart, poniendo a los Pirates arriba 4-1 en la sexta entrada.

Y en la séptima entrada, los Pirates ampliaron su ventaja, anotando cuatro carreras contra JT Brubaker y luego dos más contra Gregory Santos para tomar una ventaja de 10-1, lo que provocó fuertes abucheos de los fanáticos de los Giants.

El segunda base de los Giants, Christian Koss, abandonó el partido en la novena entrada tras ser golpeado en el hombro por un lanzamiento.

El lanzador derecho de los Pirates, Bubba Chandler (1-4, 4.76 ERA), se enfrentará al lanzador derecho de los Giants, Tyler Mahle (1-4, 5.00 ERA), el domingo por la tarde en el último partido de la serie.

Por . KENZO FUKUDA