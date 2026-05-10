Cancún, México. -La animación dominicana alcanzó un momento histórico la noche de este sábado con el triunfo de Olivia & Las Nubes como Mejor Película de Animación en la XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026, celebrados en el Teatro Gran Tlachco del Hotel Xcaret, en la Riviera Maya, México.

La cinta, dirigida por Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, se convirtió en la primera producción de República Dominicana en obtener un galardón en la historia de los Premios Platino, que este año celebran su edición número 13.

“Olivia & Las Nubes” competía en su categoría con “Decorado”, de España; “Kayara”, de Perú; y “Soy Frankelda”, de México.

Al recibir el reconocimiento, Pichardo Espaillat destacó el impacto que representa este premio para el crecimiento y desarrollo de la industria de la animación en República Dominicana, resaltando el potencial creativo del cine nacional y la importancia de continuar apostando por historias originales e innovadoras.

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Olivia & Las Nubes, estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Locarno en 2024, ha desarrollado una sólida trayectoria internacional y se ha consolidado como una de las producciones animadas más destacadas del cine iberoamericano reciente.

La película explora las complejidades del amor y la memoria a través de una propuesta visual y narrativa singular. La historia sigue a Olivia, una mujer obsesionada con un amor del pasado al que mantiene oculto debajo de su cama, mientras intercambia flores con este fantasma a cambio de nubes de lluvia reconfortantes.

Antes de su victoria en los Premios Platinos, la producción ya había sido reconocida en importantes festivales internacionales, obteniendo el premio a Mejor Película en el San Diego Latino Film Festival, Mejor Largometraje Animado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y el galardón a Mejor Largometraje Internacional de Animación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025.

La Dirección General de Cine (DGCINE) celebró el reconocimiento alcanzado por la producción, destacando que el logro refleja el impacto del talento dominicano y la importancia de seguir impulsando proyectos cinematográficos capaces de conectar con audiencias internacionales mediante historias auténticas y visualmente poderosas.

Los Premios Platinos Xcaret 2026 son promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE).