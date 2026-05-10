El agua en botellones mantiene su tendencia al alza, al cotizarse entre 105 y 110 pesos, mientras los camiones la venden a 50 pesos, pero sin garantía de calidad.

Los consumidores se quejan por la situación, aunque aseguran que no solo el agua mantiene una tendencia alcista, sino también otros productos de gran demanda entre la población.

“No solo el agua, casi todos los productos han aumentado en las últimas semanas y no hay forma de que eso se detenga”, dijo una mujer identificada como Julia Rosario.

Algunos se quejan por la diferencia de precios existente en el mercado del agua, pues en muchos colmados venden los botellones a 110 pesos, mientras en otros se consiguen a 105.

“También depende de si te llevan el agua a tu casa. Si vives en una segunda o tercera planta, te aumentan hasta cinco y diez pesos por botellón”, dicen.

El agua más barata es la que se comercializa en camiones, pero esta no cuenta con la garantía que tienen las marcas reconocidas, según afirman algunos consumidores.

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La de camiones es la de mayor demanda en los barrios de la capital y la provincia Santo Domingo, debido a la diferencia de precios en relación con las marcas tradicionales.