Santo Domingo.-La exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha”, fue apresada la tarde de este sábado por agentes de la Policía Nacional mientras se desplazaba en una yipeta en la que fueron ocupadas dos armas de fuego sin documentación legal.

Masha, de 19 años, viajaba junto a otros dos jóvenes identificados como Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad”, de 18, y Karla Julisa, conocida como “Juliquin”, de 19, quienes también fueron detenidos durante la intervención.

Según el informe preliminar, el grupo transitaba en un vehículo Honda CRV blanco, placa G756066, el cual fue retenido para fines de investigación.

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El informe policial precisa que la actuación de los agentes se produjo en el marco de operativos preventivos y de patrullaje desplegados en distintos puntos del Gran Santo Domingo, ante denuncias y reportes en redes sociales sobre exhibición de armas y conductas que alteran el orden público.

Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad” Karla Julisa, conocida como “Juliquin”

De acuerdo a lo informado por la Policía, los detenidos, junto a las evidencias ocupadas, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Otros hechos

Esta no es la primera vez que Masha es detenida por la Policía, el pasado febrero el vehículo en el que se transportaba junto a otra chica y un chico fue tiroteado en la intercepción de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez en la ciudad de Santo Domingo, donde lamentablemente la otra chica perdió la vida.

Fue detenida por ese hecho, pero en breve fue dejada en libertad. Algunos de los autores guardan prisión.