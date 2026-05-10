Comerciantes y residentes de la Ciudad Colonial denunciaron el deterioro y abandono que afecta a la zona, situación que, según explicaron, ha provocado el cierre de al menos 28 negocios debido a la baja afluencia de visitantes.

Las denuncias fueron realizadas durante un encuentro entre la Asociación de Comerciantes de la Zona Colonial y el diputado de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, donde los afectados describieron el lugar como una “prisión y olvido” por parte de las autoridades municipales y del Gobierno.

Según explicaron, cada vez que llueve el área se inunda y se torna intransitable tanto para vehículos como para peatones, debido a trabajos realizados por las autoridades que redujeron el sistema de drenaje que funcionaba desde la época de Nicolás de Ovando.

“Cuando el camión de la basura viene aquí en raras ocasiones a cumplir con su trabajo de recoger los desechos sólidos, prácticamente colapsan todas las calles, porque el tapón que se produce es insoportable e incomparable. Las calles fueron convertidas de un solo carril», explicó uno de los residentes en a Ciudad Colonial.

Los comerciantes también criticaron la instalación de “grandes bolas de acero” en las aceras y algunas esquinas, señalando que además de contribuir a los tapones, representan un peligro para los peatones, quienes se ven obligados a caminar por las calles poniendo sus vidas en riesgo.

Asimismo, lamentaron que el principal parqueo público de la Zona Colonial permanezca cerrado, pese a las promesas de remodelación realizadas por las autoridades, situación que consideran afecta el dinamismo de la zona.

Durante el encuentro, denunciaron además que un parqueo construido con recursos del Gobierno habría sido privatizado mediante un fideicomiso y entregado a una empresa panameña.

“En las conversaciones nos denunciaron que un parqueo construido con recursos del Gobierno fue privatizado a través de un fideicomiso y entregado por las autoridades y entregada a una empresa panameña, no es usado por los turistas y otros visitantes a la Zona Colonial porque cobra cien pesos cada hora, lo cual de acuerdo a los comerciantes es una cantidad abusiva y desproporcionada”, indicó Crespo.

El legislador afirmó que acudió al encuentro preocupado por las condiciones en que residentes y comerciantes desarrollan sus actividades en la Ciudad Colonial.

“Nosotros en calidad de diputado del Distrito Nacional y preocupado por la situación que ellos están atravesando en estos momentos, fuimos y escuchamos sus inquietudes y necesidades. Nos preocupa las condiciones en que desarrollan sus actividades económicas y cotidianas los residentes y comerciantes, extranjeros y dominicanos, de la Zona Colonial”, señaló.

Crespo también criticó las condiciones y organización del sector, indicando que el cierre de negocios ha ocurrido ante la indiferencia de las autoridades.