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¿Aún sin outfit? Estas ideas son perfectas para el concierto de Laura Pausini

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¿Aún sin outfit? Estas ideas son perfectas para el concierto de Laura Pausini

Hay conciertos que se disfrutan de pie, cantando a todo pulmón y sintiendo cada letra de la canción, y eso es precisamente lo que sucede cuando el recital es de Laura Pausini. Por ello, el outfit que elijas es clave para vivir el espectáculo de principio a fin con comodidad y estilo.

Sus baladas inspiran una estética casual, fresca y relajada, así que, si te has cansado de revisar tu clóset, de arriba abajo, de izquierda a derecha, buscando el look perfecto para su concierto de esta noche en el Óvalo de la Feria Ganadera, te presentamos 3 outfits con los que disfrutarás una noche de música, nostalgia y emociones intensas.

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Jeans rectos: esta es una apuesta segura y con la que puedes lograr un look fresco con un toque de elegancia. Combínalos con un top básico o una blusa de algodón o lino, de tonos neutros. Esto puedes elevarlo con algunos accesorios.

Falda ligera y camiseta básica: una falda midi o corta de tela fresca y fluida con una camiseta blanca o negra crea un look casual pero chic. Puedes darle un toque moderno con accesorios metálicos y una cartera cross body pequeña. No olvides que tus pies soportan todo el peso, por lo que unos tenis en color blanco completaría el cómodo look.

Pantalón fluido y crop top: para quienes un look más atrevido y juvenil, un pantalón amplio de lino o algodón con un crop top ligero para el evento y también para la cálida noche. No olvides nada de zapatillas altas, siempre opta por los tenis.

TEMAS: #concierto#El Nacional#El Nacional Digital#Laura Pausini#Look#outfit
Shawell Peña

Shawell Peña