Peravia.— Con ilusión y grandes expectativas, los moradores de Nizao recibieron el inicio de los trabajos de remozamiento en Playa Linda, convencidos de que esta transformación traerá vida nueva al turismo, oportunidades de empleo y un mayor orgullo para su comunidad costera.

Pablo Colomé lleva más de 20 años trabajando en Playa Linda, en Nizao, donde ha vivido de la pesca y el comercio local. Nacido en la misma zona, asegura que el remozamiento de la playa significa un gran impulso, no solo para él, sino también para la comunidad.

Recuerda que antes debían desplazarse a lugares como Andespeje o Palenque para obtener mejores capturas, aunque en esta última comunidad también abundan los pescadores. Con la mejora del espacio, Colomé confía en que tanto la pesca como el turismo aporten mayores beneficios a los moradores de la zona.

Mientras que Leandro Méndez explicó que suele ayudar en las labores de pesca a su suegro. Contó que participa en las faenas cuando el mar lo permite y resaltó la importancia que tiene para la comunidad el remozamiento de Playa Linda, en Nizao, al considerar que impulsa el turismo y el desarrollo local.

Agradeció al Ministerio de Turismo por escoger a esta comunidad como punto de partida para fortalecer la oferta turística, ya que antes, para acceder a un turismo más dinámico, debían trasladarse hasta Palenque.

Así se expresaron los residentes de Nizao, luego de que el ministro de Turismo, David Collado, dejara iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras recreativas en el frente marítimo de Playa Linda, en el municipio de Nizao, de esta provincia sureña, con una inversión superior a los 37 millones de pesos.

La ejecución del proyecto tiene como finalidad dar impulso a la estructura productiva asociada al turismo en la provincia Peravia, mediante el mejoramiento de sus infraestructuras recreativas y de servicios.

El ministro Collado manifestó que la obra es parte de su iniciativa de recuperar los frentes marinos en todo el país, lo que se convierte en un verdadero atractivo para el turismo local.

«Es tiempo de comenzar a recuperar los espacios públicos y los frentes marinos en esta hermosa provincia Peravia e iniciamos aquí, en Nizao, tierra de gente trabajadora y grandes peloteros», indicó el ministro Collado.

Afirmó que esas intervenciones tienen un impacto directo en el turismo y se convierten en un verdadero atractivo para sus residentes y visitantes.

La obra será realizada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo total de RD$37,738,937 y contempla la construcción de módulos de baño, tres pergolados, dos pórticos de entrada, estacionamiento con capacidad para 20 unidades de vehículos, duchas, 258 m2 de piso peatonal de madera.

La intervención incluye, también, iluminación, señalética, así como, mobiliarios que incluyen 16 mesas y sombrillas y 64 sillas, entre otras comodidades.

El paisajismo contará con mangles negros, gri gri, almendros, ícaros, así como, copeyitos, Isla verde, wedelias y guáyigas.