PLD celebrará mañana asamblea en Hato Mayor

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrará mañana una asamblea en Hato Mayor encabezada por el Presidente de la organización, el Danilo Medina y una representación del Comité Político.

El encuentro está pautado para iniciar a las 10:00 de la mañana en el salón de Eventos del Hotel Don Olivo, centro hotelero ubicado en la entrada del municipio cabecera.

La Dirección del PLD en Hato Mayor confirmó que se aprovechará la asamblea para juramentar nuevos miembros que ingresan al Partido de la Liberación Dominicana, la mayoría de ellos, nuevos electores.

Miembros del Comité Central del PLD de los municipios y distritos municipales de Hato Mayor, así como presidentes de Comités Intermedios y de base de dichas demarcaciones participarán con entusiasmo en el acto.

Con el encuentro de este domingo (28 septiembre), el PLD da continuidad a un programa de asambleas en provincias y circunscripciones electorales pautadas por el Comité Político.

En la agenda a desarrollar en la asamblea se confirman las intervenciones de la dirigencia nacional peledeísta informando de los trabajos partidarios y resaltando los aportes de las gestiones del PLD desde el Gobierno.

Para los preparativos del encuentro, los diferentes organismos de la provincia han realizado reuniones y asambleas, unificando la agenda y garantizando la asistencia de los dirigentes convocados.