Un detenido y dos prófugos por asesinato de puertorriqueño en Santiago

Santiago de los Caballeros.— La Policía Nacional de la República Dominicana intensificó la búsqueda de dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de un ciudadano puertorriqueño, ocurrido recientemente en esta ciudad del norte del país.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, uno de los implicados ya fue arrestado, mientras que las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de los otros dos sospechosos vinculados al hecho.

Avances en la investigación

El crimen, que ha generado preocupación en Santiago de los Caballeros, se encuentra bajo investigación de unidades especializadas, que trabajan en la recolección de pruebas y en la identificación de todos los involucrados.

Las autoridades no han ofrecido todos los detalles del caso, pero aseguran que las labores de inteligencia y rastreo continúan en varias zonas, con el objetivo de capturar a los prófugos en el menor tiempo posible.

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Llamado a la ciudadanía

La Policía exhortó a la población a colaborar con cualquier información que facilite la localización de los sospechosos, reiterando que se garantizará la confidencialidad de quienes aporten datos relevantes.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar responsabilidades.

El caso sigue en desarrollo, a la espera de nuevos resultados que permitan completar el proceso de justicia en torno a este hecho violento.