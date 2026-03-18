PLD afirma que no será “organización auxiliar” de nadie y presentará candidato propio

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó clara su posición este miércoles de cara al escenario electoral: no respaldará proyectos de otras organizaciones y acudirá con candidatura propia, según afirmó su secretario general, Johnny Pujols.

“Nosotros no andamos por detrás uniéndonos con nadie…Y por lo tanto nosotros no nos vamos a prestar a hacer una organización auxiliar de ninguna otra organización…Como siempre lo ha hecho, el PLD es el único partido que ha presentado cinco candidatos presidenciales. Esta esta en esta ocasión no no va a ser diferente”, declaró Pujols al participar del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

La afirmación del secretario general del PLD surgió al desmentir posibles alianzas o negociaciones con otras fuerzas políticas, incluyendo señalamientos sobre el expresidente Danilo Medina.

“Quiero aprovechar para desmentir categóricamente a aquellos que han querido decir que el presidente Danilo Medina se ha reunido con ellos. El presidente Danilo Medina es una figura pública. Las reuniones que ha tenido, preocupado por el bienestar del pueblo dominicano han sido públicas. La ha tenido el presidente de las República (Luis Abinader) con el presidente del partido (Danilo Medina) y con dirigentes de otros partidos. Pero nosotros no andamos por detrás uniéndonos con nadie. El presidente va a presentar su propio candidato”, afirmó.

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Proceso interno para unificar aspiraciones

Pujols explicó que el PLD avanza en un proceso interno de consenso para definir su candidatura presidencial, basado en un protocolo aprobado por sus organismos de dirección.

“El comité político aprobó un protocolo, el comité central aprobó un protocolo que contempla unificar las aspiraciones presidenciales en torno a la figura que resulte seleccionada por algún mecanismo en el que se hayan puesto de acuerdo los compañeros que están en ese acuerdo. Y dejó abierta la posibilidad de que otros compañeros se puedan integrar desde ahora hasta el momento en que se realice la consulta y que se puedan integrar después de la consulta porque es un aspecto de ley”, expresó.

Asimismo, subrayó que el proceso permitirá la convergencia de aspiraciones, respetando tanto el consenso como la decisión de quienes opten por integrarse más adelante.

Advierten sobre judicialización de la política

El secretario general del PLD también alertó sobre el impacto de la judicialización de la política, señalando que limita la toma de decisiones dentro de los partidos.

“Yo creo que esa fórmula ha sido la correcta, porque nosotros tenemos de frente la ley, vivimos un momento muy inicial por todo el tema de l ajudicialización de la política. Que no se exprese solamente con los problemas de carácter penal, sino también con el hecho de que cualquier decisión que tome un partido termina rápidamente en tribunales”, manifestó.

Añadió que esta situación dificulta incluso la selección de candidaturas.

“Y para los partidos es sumamente limitante el hecho de que usted no pueda o tenga dificultades para decirle a alguien que no puede ser su candidato en cualquier nivel, ¿me entiende? Entonces al tener los tribunales de frente, ese es el único mecanismo que tenemos. Ponermos de acuerdo con los que pueden ponerse de acuerdo y dejar en libertad a los que no quieren o no pueden en este momento”, expresó.

Pujols estuvo acompañado por los dirigentes Zoraima Cuello, Luis Reyes, Margarita Pimentel y Richard Medina.