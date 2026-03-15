El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que el pueblo dominicano se siente “desilusionado, desengañado y desamparado” por la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y que muchos ciudadanos ven en el partido morado una esperanza de cara al futuro.

“Ahora el pueblo dominicano se siente indefenso ante un gobierno cuya prioridad es completamente ajena a las necesidades del pueblo. Por eso tiene su mirada puesta en el Partido de la Liberación Dominicana, acuñando ahora la expresión: ‘Para volver a vivir bien tiene que ser con el PLD’”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de dos locales del PLD en el distrito municipal Pantoja y el municipio Los Alcarrizos, en la provincia Santo Domingo, actividades encabezadas por Pujols junto a dirigentes nacionales, provinciales y municipales de la organización.

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Fortalecimiento partidario

Durante los actos también se juramentaron equipos de Equidad y Género, Juventud y Comunitario, como parte del proceso de fortalecimiento de la estructura partidaria en la zona.

En la actividad realizada en Pantoja participaron el presidente del distrito municipal, Joan Ortiz; la presidenta provincial del PLD en Santo Domingo, Cristina Lizardo; y Margarita Pimentel, enlace de las circunscripciones 4 y 5.

Mientras que en Los Alcarrizos intervinieron el vicepresidente de la Circunscripción 5, Jhonny Alberto Polanco Blanco, y el presidente municipal del partido en esa demarcación, Juan Frías.

Pujols explicó que la apertura de locales forma parte de un proceso de reorganización territorial que desarrolla el PLD en todo el país para fortalecer la militancia y dinamizar el trabajo político en contacto directo con las comunidades.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols. / Fuente externa

“El partido está inaugurando locales en todos los municipios y provincias importantes del país. Hace unos días realizamos recorridos en la región Sur y aquí, en la provincia Santo Domingo, prácticamente todos los municipios tienen sus locales abiertos”, señaló.

Unidad y preparación electoral

El dirigente aseguró que dentro de la organización existe entusiasmo y compromiso de la militancia, lo que, según afirmó, coloca al PLD en una posición favorable de cara al futuro político.

“Hay mucho entusiasmo y compromiso de parte de la militancia del PLD. Estamos en un buen momento y nos estamos preparando para ganar”, afirmó.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols y la exsenadora Cristina Lizardo / fuente externa.

Pujols también llamó a mantener la unidad interna, recordando uno de los principios del líder histórico del partido, Juan Bosch.

“Actuemos con unidad. Cualquier tipo de diferencia que se tenga con un compañero o compañera es mínima, porque sobre todas las cosas somos hermanos de lucha y de batalla; por tanto, no debemos distraernos”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que el PLD continuará el proceso iniciado tras la reunión del Comité Central del pasado 22 de febrero, con miras a escoger un candidato o candidata presidencial para las elecciones de 2028.

“La única alianza que ha tenido el PLD y seguirá teniendo es con el pueblo dominicano, porque su dolor es el nuestro. El PLD está de pie; tendremos candidato presidencial y candidatos a todos los niveles para representar de verdad al pueblo dominicano”, expresó.

Preocupación económica

Al referirse a la situación económica del país, Pujols indicó que el equipo técnico del PLD evaluará el contexto actual, especialmente ante posibles presiones en los precios de los combustibles y los alimentos.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols inaugura un local. / Fuente externa.

“Lo que nos preocupa es que el gobierno ha actuado con mucha indiferencia frente a presiones que sabemos que pueden existir en torno a los precios de los combustibles. También es espantosa la situación que hay a nivel nacional desde hace años con el precio de los alimentos”, manifestó.

El dirigente agregó que el partido fijará una posición oficial sobre estos temas una vez su equipo técnico concluya el análisis correspondiente.