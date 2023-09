PN ocupa pistolas y hookahs en allanamiento discoteca Villa María

La Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), junto a representantes del Ministerio Público, ocuparon un total de 10 pistolas y pusieron en detención a 38 personas, incluyendo un menor de edad, durante un allanamiento ejecutado en un local donde funciona un centro de diversión, ubicado en la calle Osvaldo Bazil, del sector Villa María, del Distrito Nacional.

De manera detallada, las armas de fuego ocupadas son la pistola marca Glock, calibre 9mm, No. BHHX924, sin cargador; pistola marca P80, calibre 9mm, numeración ilegible, sin cargador; pistola marca Zoraki, calibre 9mm, No. A31ZR3PYS032104006, sin cargador; pistola marca Pietro Beretta, calibre 380mm, No. B76564Y, con su cargador y cuatro cápsulas.

También la pistola marca Glock, calibre 9mm, No. NUN9444, con su cargador y cuatro cápsulas; pistola Smith & Wesson, calibre 9mm, No. VJB4966, con su cargador y dos cápsulas; pistola marca ilegible, calibre 9mm, No.07041894398, con su cargador y cuatro cápsulas; pistola marca HS, calibre 9mm, No. 18792, sin cargador; pistola marca Taurus, calibre 9mm, No. TVB53622, sin cargador, y la pistola marca Ekol, No. EFC1540617, plateada, sin cargador.

Los miembros actuantes, quienes también contaron con el respaldo de agentes de la Dirección Central de Prevención y de la Unidad SWAT, ocuparon 72 hookahs, 81 mangueras de hookahs, 293 copas de hookahs, 11 cajas de carbón de hookahs y 9 cajas de tabaco para hookahs.

Asimismo, fueron ocupados un compresor de aire acondicionado, dos celulares y la suma de 45,700 pesos en efectivo.