La polémica conducta del coronel Fausto Madé Ramírez

Fausto Madé Ramírez

Coronel de la Policía

La brutalidad que según videos protagonizó contra una joven en el sector Los Mina no solo ha causado indignación, sino que ha sacado a flote el sistema con que el cuerpo evalúa la conducta de sus miembros. Porque resulta que además de reincidente en abusos, de alguna forma conseguía que se le ascendiera de rango.

Víctor Bisonó

Ministro de Vivienda

No deja de ser controversial su declaración de que la cartera carece de recursos para fiscalizar las construcciones ilegales. Aunque sea verdad. No era la respuesta frente a las desgracias y los riesgos que suponen las construcciones sin controles. Lejos de su intención, la aclaración parece, sin duda, una manera del laissez faire, liassez passer.

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Juan Manuel Méndez

Director del COE

Los operativos desplegados en Semana Santa para prevenir y socorrer a víctimas de percances ratifican el celo y la eficiencia con que se ha entregado a sus labores. Mientras la gente procuraba disfrutar del asueto, tanto en esta como en otras ocasiones, su misión fue la de garantizar la seguridad de los excursionistas.