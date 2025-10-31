Puerto Plata, R.D. – La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda y captura de dos hombres señalados como presuntos responsables de un tiroteo en el que murió un adolescente de 14 años y resultó herido un niño de 8, hecho ocurrido la noche del pasado 29 de octubre en el sector Playa Oeste, provincia Puerto Plata.

Yorkis José Sena González (a) “Napo”, uno de los sospechosos buscado por la Policía en Puerto Plata

Los prófugos fueron identificados como Luis Miguel Parra Martínez (a) “Miguel”, de 34 años, y Yorkis José Sena González (a) “Napo”, de 23, quienes son buscados mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0072843. Ambos habrían actuado junto a Víctor Manuel Martínez (a) “Víctor” durante el incidente ocurrido alrededor de las 8:30 de la noche, en la calle 8 del referido sector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), los sospechosos dispararon armas de fuego durante una confrontación, ocasionando la muerte del adolescente y las heridas del menor, que se encontraba en las inmediaciones.

La Policía señala que los sospechosos están armados y son considerados peligrosos

La Policía advirtió que los individuos están fuertemente armados y son considerados altamente peligrosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no intentar detenerlos por cuenta propia, sino a ofrecer cualquier información que contribuya a su localización.

Las autoridades pidieron comunicarse de forma confidencial a los números 849-815-6449 (Tte. Cor. Aneurys Ruiz, P.N.) o 809-682-2151, extensión de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el Palacio de la Policía Nacional.