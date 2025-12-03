Agente policial cumple 11 meses prófugo; enfrenta posible condena de 30 años

Santo Domingo.– El agente de la Policía Nacional Osvaldo Francisco López Santana (Luni) cumplió 11 meses prófugo de la justicia, tras ser acusado de homicidio y tráfico de armas, delitos por los que podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo con los registros oficiales, el raso desapareció el 2 de enero de este año, luego de confirmarse que era buscado por presuntas violaciones al Artículo 295 del Código Penal y a la Ley 631-16, que sanciona el tráfico de armas en la República Dominicana.

La Policía Nacional informó que López Santana es activamente buscado por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Asimismo, precisó que agentes del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados mantienen un operativo permanente para localizarlo.

Las autoridades también confirmaron que coordinan con Interpol y otras policías internacionales, ante la posibilidad de que el prófugo haya logrado salir del país de manera irregular.