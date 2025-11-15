Puerto Príncipe.- La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció este sábado que tras una operación llevada a cabo ayer al norte de Puerto Príncipe murieron y quedaron heridos varios miembros de bandas, sin precisar un número exacto, así como la incautación de un arsenal, que incluye un vehículo pesado y un rifle Barrett.

El operativo tuvo lugar concretamente en la zona de Croix-des-Bouquets, y fue llevado a cabo contra ‘400 Mawozo’, un grupo armado liderado por el poderoso jefe de banda Lanmò San Jou (La muerte sin día, en español).

«La Policía Nacional de Haití (PNH) ha asestado un golpe decisivo a las bandas criminales», informó la institución en un comunicado publicado este sábado en su cuenta de Facebook, en el que también habló de la «incautación de un importante arsenal y del refuerzo significativo de la presencia policial en zonas que hasta ahora estaban bajo el control total de las bandas armadas».

«Este importante avance supone un retroceso sin precedentes para los delincuentes», añadió la Policía.

Además varios delincuentes resultaron muertos, mientras que otros resultaron heridos, detalló la institución sin proporcionar cuántos.

«Esta operación victoriosa ha permitido a la PNH recuperar el control total y duradero de sectores que se le habían escapado durante demasiado tiempo», subrayó la institución policial.

Para la Policía, la incautaciones son «una prueba tangible de su compromiso inquebrantable con la erradicación de las bandas terroristas» y va en línea del «restablecimiento irrevocable del orden, la seguridad pública y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional».

Entre el material pesado decomisado se encuentra una máquina de varios cientos de caballos, de tipo excavadora, instrumento clave utilizado por la banda terrorista para destruir la prisión civil de Croix-des-Bouquets y otras infraestructuras estatales.

En esta gran máquina están inscritas las palabras Taliban y Mawozo, que son los nombres de los dos grupos armados que controlan la entrada norte de Puerto Príncipe, hasta la frontera con la República Dominicana.

La excavadora blindada modificada, incautada ayer a la banda Lanmò San Jou durante las operaciones conjuntas en las que participaron la Fuerza de Represión de Bandas (GSF), la PNH y las Fuerzas Armadas de Haití (FADH), formaba parte de un lote en el que también se recuperaron otras armas letales, según indicó Jack Ombi Ombi, portavoz de la GSF, que prometió dar a lo largo del día un balance detallado de la operación.

Asimismo, según la Policía haitiana, se incautó un rifle de francotirador Barrett, arma objeto de una intensa propaganda por parte de las bandas. «La neutralización de estos equipos críticos demuestra la capacidad operativa de la PNH para golpear el corazón de los medios logísticos de las bandas y poner fin a su reinado de terror», prosigue el comunicado policial.

Durante esta operación, un helicóptero de la PNH realizó un aterrizaje forzoso tras sospechar que había sufrido una avería. Los agentes, una vez a salvo, tuvieron que destruir la aeronave con fuego para evitar que cayera en malas manos, según anunció la institución en su cuenta de Facebook.