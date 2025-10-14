Santiago, R.D. – La Policía Nacional informó que recuperó los cables eléctricos y las tuberías de cobre robadas del sistema de enfriamiento de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, y que arrestó al presunto responsable, identificado como José Rafael Sosa Sosa, alias “Alexis el Cacú”, de 49 años.

De acuerdo con el reporte policial, la recuperación del material sustraído fue el resultado de una investigación y seguimiento realizados por la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, tras la denuncia presentada por el padre Regino Alfonso Collado Gutiérrez, párroco de la catedral.

El sacerdote denunció que, en horas de la mañana del 10 de octubre de 2025, desconocidos ingresaron al área anexa del templo, donde se encuentra el sistema de aire acondicionado, sustrayendo piezas metálicas de alto valor y causando daños importantes a la infraestructura del recinto religioso.

Durante el interrogatorio, el detenido admitió su participación en el robo y confesó que vendió las piezas de bronce y cables eléctricos en una metalera del sector Villa Rosa I.

En las cercanías del negocio, los agentes encontraron un saco blanco con fragmentos de cables pelados y quemados, presuntamente vinculados al hecho.

El sospechoso fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen otros implicados.