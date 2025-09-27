Santo Domingo.– El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ordenó este sábado una investigación para determinar si un video con contenido vulgar que circula en redes sociales fue grabado dentro de un centro educativo.

En la grabación, que se ha difundido ampliamente en plataformas digitales, se observa a un grupo de jóvenes interpretando y bailando un dembow con letras e imágenes sexualmente explícitas, aparentemente en el aula de una escuela. “Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela; He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias”, expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

De Camps advirtió que, si se confirma que la filmación del video se realizó en un centro educativo, los responsables enfrentarán “serias consecuencias”.