Trascendió que murieron en un presunto intercambio de disparos hoy en Azua con agentes de la Policía dos hombres identificados como Yamal Anthony Núñez Vargas (a) “Yamal” y otro como “Julio 30-30” o “Julio Voltio”, imputados por la muerte de Dominique Natalia Gómez Cabrera, de 22 años. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 16 en la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez.

Durante la acción, el sargento Joel Enmanuel Reynoso Diógenes, de la Policía, adscrito a Operaciones de Robo, resultó herido en el antebrazo izquierdo y recibe atención médica en un centro de salud, pero se encuentra estable.

Según dijeron, el enfrentamiento ocurrió en la playa Los Negros cuando los antisociales intentaban salir del país y abrieron fuego contra una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

En poder de los delincuentes fueron ocupadas dos armas de fuego, revólveres calibre .38, utilizadas en los ataques que les vinculaban con la muerte de Dominique Natalia Gómez Cabrera y otros hechos violentos en los sectores San Carlos y Villa Francisca.