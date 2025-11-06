Santo Domingo .- La Policía Nacional mantiene las labores de búsqueda y captura para localizar a cinco hombres que, en la mañana de hoy, atacaron a tiros a varias patrullas policiales que realizaban labores preventivas en el sector Los Girasoles III, municipio Santo Domingo Oeste.

El hecho se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes avistaron un vehículo Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos.

Leer:

Los agresores, al llegar a la calle Los Arroyos esquinan Las Colinas, impactaron otro vehículo y, tras abandonar la 4Runner, realizaron múltiples disparos contra las patrullas actuantes, logrando escapar del lugar.

En la escena se colectaron importantes evidencias, entre ellas armas de fuego, casquillos de distintos calibres, chalecos antibalas, dispositivos de comunicación, vestimentas y artículos que serán analizados por la Policía Científica para fortalecer la investigación.

Como parte de las acciones de seguimiento, la institución del orden activó un operativo especial de localización, que incluye el levantamiento de imágenes de cámaras de videovigilancia en las rutas de escape y sectores aledaños, con el fin de identificar y detener a los responsables del ataque.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y el respeto a la ley, y asegura que no escatimará esfuerzos hasta lograr la captura de los individuos involucrados en este atentado contra sus agentes y contra el orden público.