Monte Plata.- Agentes de la Policía Nacional intervinieron varios puntos de microtráfico en diferentes zonas de la provincia Monte Plata, como parte de los operativos preventivos que la institución mantiene reforzados tanto de día como de noche, logrando importantes resultados en favor de la seguridad ciudadana.

Durante las intervenciones, varias personas vinculadas a las operaciones ilícitas lograron escapar, mientras que se activó su localización para someterlas a la justicia.

Asimismo, labores de inteligencia permitieron el arresto de varios presuntos antisociales y la detención de otros para fines de investigación.

También fueron retenidas diversas motocicletas por carecer de la documentación correspondiente.

La Dirección Regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Norte informó que estas acciones, coordinadas con la Fuerza de Tarea Conjunta, buscan seguir fortaleciendo la seguridad y prevenir la comisión de delitos en toda la provincia Monte Plata y sus municipios.