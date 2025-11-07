Policía identifica a “Plomo” como implicado en ataque a patrulla en Los Girasoles y pide su entrega

Santo Domingo.- La Policía Nacional identificó a Cristopher Michael Espaillat (a) “Plomo” o “Maicol” como el segundo de los cinco implicados en el ataque armado contra una patrulla policial, ocurrido el pasado 6 de noviembre en el sector Los Girasoles III.

De acuerdo con los avances de la investigación, Espaillat es señalado como uno de los participantes en la agresión, durante la cual un grupo de cinco individuos que se desplazaban en una jeepeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, abrió fuego contra los agentes del orden que les daban seguimiento.

El buscado, considerado altamente peligroso, logró escapar del lugar junto a sus acompañantes. En el interior del vehículo utilizado fueron ocupadas varias armas de fuego, chalecos antibalas y pertrechos militares, los cuales se encuentran bajo análisis como parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional exhorta a Cristopher Michael Espaillat (a) “Plomo” o “Maicol” a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.