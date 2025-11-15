Premian empresarios de RD con mejor reputación

Empresarios fueron premiados en la presentación de la Tercera Edición del rankin Merco Líderes República Dominicana. fuente externa

Los empresarios Frank Elías Rainieri, Manuel Grullón, José Luis Corripio, Ligia Bonetti y Christopher Paniagua encabezan el ranking de los líderes con mejor reputación de República Dominicana en el 2025.

En la presentación de la Tercera Edición del rankin Merco Líderes República Dominicana, Rainieri se ha posicionado en el primer puesto de la clasificación del ranking, conservando la posición de la edición previa.

Les siguen Manuel Grullón, en segundo lugar, y José Luis Corripio, en terceo; ambos ascienden respecto a sus posiciones de la pasada edición de Merco Líderes en el país.

Merco Líderes, monitor de reputación de referencia en Iberoamérica, ha contado en esta tercera edición de Merco Líderes República Dominicana con 8 fuentes de información y 393 encuestas.

La metodología seguida para elaborar Merco Líderes República Dominicana 2025 se encuentra disponible en la página web de Merco www.merco.info

Los resultados de la Tercera edición de Merco Líderes República Dominicana fueron dados a conocer a través de un evento presencial que contó con la intervención de Rosaily Rodríguez, directora general de Merco en República Dominicana.

Merco Líderes República Dominicana 2025 nace tras realizar un exhaustivo análisis de encuestas a 207 directivos de grandes empresas, 39 periodistas de información económica, 36 analistas financieros, 40 catedráticos del área de empresa, 40 expertos en comunicación y 31 indicadores objetivos de gestión. De manera complementaria, se ha analizado un total de 153,156 menciones digitales en colaboración con Nethodology.

En 2025, Frank Elías Rainieri ha ocupado el primer puesto del ranking Merco Líderes por tercer año consecutivo, durante todas las ediciones del monitor en el país.

Siguen en la clasificación, Manuel Grullón (segundo), José Luis Corripio (tercero), Ligia Bonetti (cuarto), Christopher Paniagua (quinto), Pedro Brache (sexto), Andrés Mejía (séptimo), Mercedes Ramos (octavo), Augusto Ramírez Bonó (noveno) y Fabián Suárez (décimo).

A la par, se ha realizado un ranking de las cinco mujeres líderes con mejor reputación; ellas son: Ligia Bonetti (primero), Mercedes Ramos (segundo), Amelia Vicini (tercero), Josefina Navarro (cuarto) y Alliet Ortega Rabassa (quinto).

En los sectores de líderes de aerolíneas, Víctor Pacheco Méndez ocupó el primer lugar; en las AFP y aseguradoras, ganó el primer lugar Andrés Mejía, Eduardo Cruz el segundo y José Luis Alonso el terceo.

Pepin Corripio

José Luis Corripio ocupa el tercer lugar entre los líderes con mejor reputación de República Dominicana en el 2025, seguido de Ligia Bonetti y Christopher Paniagua. En distribución-tiendas, Corripio ocupa el primer lugar, Mercedes Ramos, el segundo, y José Miguel González Cuadra, el tercero.