La Feria de Emprendedores que preside David Collado entregó en ocasión del Día del Emprendedor los galardones a los empresarios José Luis Corripio Estrada, Frank Rainieri y Ligia Bonetti./Foto Chaimy Soriano

Como parte de la celebración del Día Nacional del Emprendedor, la organización de la Feria Emprendedores reconoció a los destacados empresarios José Luis “Pepín” Corripio Estrada, Frank Rainieri y Ligia Bonetti, por sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de la República Dominicana, así como por su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de emprendedores.

La actividad se desarrolló en forma conjunta junto a las universidades PUCMM, INTEC, UNIBE, APEC y UNPHU.

El presidente de la Feria Emprendedores, David Collado, destacó, durante la ceremonia, que los tres empresarios representan los más altos valores del liderazgo, la innovación y la perseverancia.

“Don Pepín, don Frank y Ligia son ejemplos de cómo la visión, el trabajo y la pasión pueden transformar un país. Su legado es una fuente de inspiración para miles de jóvenes dominicanos que hoy deciden emprender y apostar por su tierra”, expresó Collado.

Como parte del acto, los homenajeados ofrecieron una charla magistral titulada “De emprendedores a emprendedores”, en la que compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes con más de 200 estudiantes universitarios de término.

Los empresarios invitaron a los jóvenes a cultivar una mentalidad innovadora y a asumir el emprendimiento como un motor de cambio y progreso para la nación.

La Feria Emprendedores 2025 se inaugurará oficialmente este miércoles 12 de noviembre en Ágora Mall de Santiago de los Caballeros, con la participación de decenas de proyectos innovadores que competirán por el Premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos.

El evento, que se hace por novena edición, siendo la primera hace 20 años con el señor José Luis Corripio Estrada, se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento joven en el país, reunirá durante dos días a universidades, empresas, instituciones públicas y privadas comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano.

Corripio Estrada, al intervenir, reflexionó sobre cómo su trayectoria y crianza familiar han sido fundamentales para el éxito, al subrayar la importancia de una educación basada en la realidad y el trabajo duro.

“Yo considero que una de las claves importantes que hemos tenido, ha sido el poder decir que fuimos enseñados en la realidad de la vida y sin pretensiones”, dijo.

Rainieri, compartió anécdotas sobre sus inicios, y cómo en un principio creía que el futuro del país radicaba en la agricultura, hasta que encontró la oportunidad en el turismo.

Dijo que la visión fue crucial para el desarrollo de lo que hoy en día es un polo turístico del país.

“Ese sueño, esa visión tiene que hacerse con los pies en la tierra”, dijo.

Recordó sus inicios en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el cual recibió solo 2,686 pasajeros en su primer año, mientras que hoy en día se esperan 5.6 millones para este 2025.

