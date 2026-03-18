“La prensa de los 12 años” En homenaje a Orlando Martínez

En un ejercicio de memoria histórica y reivindicación del periodismo comprometido, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró la exposición La prensa de los 12 años, en el marco del 51 aniversario del asesinato de Orlando Martínez Howley, uno de los símbolos más contundentes de la lucha por la libertad de expresión en República Dominicana.

La muestra, instalada la mañana de este martes, en el Centro Tecnológico de Indotel, reúne testimonios, documentos y evocaciones de una de las etapas más complejas de la historia dominicana, caracterizada por la represión y el riesgo constante para quienes ejercían el periodismo durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

La exposición propone una mirada íntima y reflexiva sobre aquellos años, resaltando el valor de la palabra como instrumento de denuncia y resistencia. En ese contexto, se reivindica el ejercicio de un periodismo sustentado en la valentía, la ética y el compromiso con la verdad, principios que marcaron la trayectoria de Orlando Martínez.

Presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara junto a los estudiantes asistentes a la exposición en homenaje a Orlando Martínez.

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La actividad contó con la presencia de figuras vinculadas al ámbito periodístico y cultural, entre ellas Carmen Mazara, viuda de Maximiliano Gómez, y Enrique García Frómeta, hijo del también periodista asesinado Gregorio García Castro (Goyito), así como invitados especiales y representantes de distintos medios de comunicación.

Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue la participación de estudiantes del Politécnico Fray Balbino Pineda Gálvez, quienes se integraron a este espacio de reflexión, aportando una dimensión generacional al acto.

Su presencia reforzó el propósito de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de preservar la memoria histórica y defender la libertad de expresión.

Guido Gómez Mazara y Sergio Martínez, hermano de Orlando Martínez, honran memoria del asesinado periodista al develar tarja que nombra su edificio corporativo de Indotel.

Homenaje a su memoria

Durante el acto, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que estas iniciativas constituyen un homenaje permanente a la memoria del periodista, subrayando su legado en la defensa de los valores democráticos y la justicia social.

Asimismo, se entregó un reconocimiento póstumo a Martínez, recibido por su hermano Sergio Martínez, quien valoró el gesto como una forma de atenuar el dolor y mantener viva la memoria de quien dedicó su vida a un periodismo justo y digno.

La exposición La prensa de los 12 años no solo reconstruye un capítulo crucial de la historia nacional, sino que también invita a una reflexión colectiva sobre los desafíos actuales del periodismo y la necesidad de proteger, hoy más que nunca, la libertad de expresión como pilar esencial de la democracia.

Edificio

La inauguración de la exposición se enmarca dentro de una serie de actividades conmemorativas que incluyeron la designación del edificio corporativo del Indotel con el nombre de Orlando Martínez, mediante el decreto 160-26 emitido por el presidente Luis Abinader.