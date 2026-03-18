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¡Prepárate! Aguaceros amenazan el noroeste este jueves

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¡Prepárate! Aguaceros amenazan el noroeste este jueves

Vaguada

Santo Domingo.– Una vaguada en niveles altos de la atmósfera se combinará este jueves con un sistema prefrontal para provocar aguaceros en varias provincias del noroeste del país, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo indicó que los aguaceros serán más intensas en Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros y San Juan.

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Asimismo, se prevén precipitaciones en zonas cercanas a la cordillera Central, por lo que el Indomet recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

TEMAS: #Aguaceros#clima#Vaguada
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.