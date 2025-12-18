Santo Domingo.– Un sistema frontal ingresará a la zona en las primeras horas del viernes y, al combinarse con una débil vaguada, incrementará la nubosidad y provocará aguaceros en varias provincias del país, informó la tarde de este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las precipitaciones tendrán mayor incidencia en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Juan Sánchez Ramírez.

También se esperan aguaceros en Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional.

Asimismo, Meteorología advirtió sobre oleaje anormal en la costa atlántica, por lo que recomendó a los propietarios de pequeñas embarcaciones no aventurarse mar adentro en el tramo comprendido entre La Altagracia y Miches, en la región este.