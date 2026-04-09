Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que los dominicanos tendrán un fin de semana lluvioso debido al acercamiento de un sistema frontal, en combinación con una vaguada.

Los aguaceros comenzarán a registrarse a partir de la tarde de este viernes, principalmente en zonas del centro del país, por la incidencia de ambos fenómenos atmosféricos.

No obstante, el organismo indicó que durante las primeras horas del viernes predominarán condiciones de escasas lluvias, razón por la cual fue descontinuada la alerta que regía en varias provincias.

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Actualmente, solo se mantiene la alerta verde para Santiago de los Caballeros, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Dajabón y Santiago Rodríguez.

El Indomet recomendó a la población tomar medidas de precaución ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, debido a la saturación de los suelos.