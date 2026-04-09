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Meteorología prevé fin de semana lluvioso por sistema frontal y vaguada

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Meteorología prevé fin de semana lluvioso por sistema frontal y vaguada

Vaguada

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que los dominicanos tendrán un fin de semana lluvioso debido al acercamiento de un sistema frontal, en combinación con una vaguada.

Los aguaceros comenzarán a registrarse a partir de la tarde de este viernes, principalmente en zonas del centro del país, por la incidencia de ambos fenómenos atmosféricos.

No obstante, el organismo indicó que durante las primeras horas del viernes predominarán condiciones de escasas lluvias, razón por la cual fue descontinuada la alerta que regía en varias provincias.

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Actualmente, solo se mantiene la alerta verde para Santiago de los Caballeros, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Dajabón y Santiago Rodríguez.

El Indomet recomendó a la población tomar medidas de precaución ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, debido a la saturación de los suelos.

TEMAS: #fin de semana#lluvias#meteorologia#Sistema frontal#Vaguada
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.