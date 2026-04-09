La presa de Valdesia es una de las más importantes del país

Santo Domingo. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) dijo que los aguaceros de esta semana fueron beneficiosos para las presas hidroeléctricas del país, disponiendo a la fecha de un almacenamiento de 73.49 % del volumen máximo nacional, que es de 2,018.63 millones de metros cúbicos.

El departamento de Hidrología del Indhri manifestó que, este jueves, la disponibilidad nacional en las presas es de 1,483.58 millones de metros cúbicos.

La presa hidroeléctrica de Tavera tiene un volumen de 82.84 millones de metros cúbicos, para un 62.9 % de su volumen máximo, que es de 131.77 millones de metros cúbicos.

Su nivel es 318.25 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 metros sobre el nivel del mar.

La presa de Bao tiene un volumen de 119.76 Millones de metros cúbicos, que representa un 63.8 % de su volumen máximo, que es de 187.76 millones de metros cúbicos.

Su nivel al día de hoy es 318.25 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 327.50.

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La presa de Monción tiene un volumen de 223.98 millones de metros cúbicos, siendo su volumen máximo 330.13 MMC, lo que representa un 67.8 %.

Su nivel es 268.51 msnm, siendo su nivel máximo 280.00 metros sobre el nivel del mar.

Presas hidroeléctricas

La presa de Rincón tiene un volumen de 58.65 Millones de metros cúbicos. Su capacidad máxima es de 59.40 millones de metros cúbicos, por lo que su disponibilidad es de un 98.7 %. Su nivel al día de hoy es 121.88 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 122.00.

La presa de Hatillo tiene un volumen de 410.44 millones de metros cúbicos, que representa un 109.5 % de su volumen máximo, que es de 374.88 metros cúbicos. Su nivel es 87.77 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 86.50.

La presa de Jigüey presenta un volumen de 120.10 millones de metros cúbicos, siendo su volumen máximo de 127.28 millones de metros cúbicos y su disponibilidad representa un 94.4 %. Su nivel es 539.90 msnm, siendo su nivel máximo 541.50 metros sobre el nivel del mar.

La presa de Valdesia presenta un volumen de 119.88 MMC, lo que representa un 92.0 % de su volumen máximo, que es de 130.25 millones de metros cúbicos. Su nivel es 148.70 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 150.00 metros sobre el nivel del mar.

La presa de Sabana Yegua tiene un volumen de 165.49 millones de metros cúbicos, siendo su volumen máximo de 341.84 millones de metros cúbicos, lo que representa un 48.4 %. Su nivel es de 383.80 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 396.40.

La presa de Sabaneta tiene un volumen de 21.96 millones de metros cúbicos. Su volumen máximo es de 56.5 millones de metros cúbicos. La disponibilidad de hoy representa un 39.2 %. Su nivel al día de hoy es 629.46 metros sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 644.00.

La presa Montegrande tiene un volumen de 160.48 metros sobre el nivel del mar. Su volumen máximo es de 241.67 millones de metros cúbicos. La disponibilidad de hoy representa un 66.4 %. Su nivel al día de hoy es 190.40 sobre el nivel del mar, siendo su nivel máximo 197.00.

Ayer, en su reunión semanal, el Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), dispuso la regulación de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, con un caudal de salida de 208.21 metros cúbicos por segundo.

Metros cúbicos

También, la regulación de la presa de Valdesia, en la provincia Peravia, mediante la operación de sus dos unidades hidroeléctricas para un caudal de salida de 82.68 metros cúbicos por segundos.

Igualmente, las compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao y de la presa de Rincón, en la provincia La Vega, con un caudal de salida de 28.99 metros cúbicos por segundos.

En las reuniones del COPRE participan representantes del INDRHI, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de los Ministerios de Defensa y de Agricultura, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), de las Corporaciones de los Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y de Santiago (CORAASAN) y de la Defensa Civil.