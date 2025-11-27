Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader puso en marcha este jueves el Bono Navideño 2025 , destinado a 2.6 millones de dominicanos, e invitó al país a vivir launidad, paz y fortalecimiento familiar , subrayando que estas fechas representan el mejor momento para reencontrarse, reflexionar y promover la fraternidad entre todos.

Durante el acto celebrado en el Polideportivo de Invivienda, el mandatario resaltó el valor de la familia como pilar esencial de la sociedad y recordó la importancia de mantener vivas las tradiciones de cercanía, solidaridad y apoyo.

Abinader exhortó además a recibir el año 2026 con esperanza, optimismo y firmeza , trabajando de manera conjunta por la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las familias dominicanas.

«La Navidad es un tiempo de encuentro, de paz y reflexión; pero también de planificación. Pasen estas fiestas en armonía con su gente querida y fortalezcan la familia, que es lo más importante», expresó al desear bendiciones al pueblo dominicano.

El jefe de Estado explicó que el Bono Navideño 2025 se entregará en modalidad doses: física y digital .

Detalló que, desde este jueves, el Gabinete Social distribuirá 1 millón 200 mil bonos físicos dirigidos a los sectores más necesitados, mientras que la versión electrónica beneficiará a 1 millón 400 mil personas , especialmente familias del programa Súperate en situación de mayor vulnerabilidad

Abinader destacó que esta combinación de entrega directa y transferencia digital garantiza que el apoyo llegue de manera justa a quienes realmente lo requieren, basado en estudios de niveles socioeconómicos y prioridades sociales.

Asimismo, informó que la Dirección de Asistencia Social (DAS) complementará estas acciones con la distribución de alimentos crudos en comunidades identificadas, mientras que los Comedores Económicos reforzarán las cenas navideñas en todo el país, asegurando que las familias celebren con dignidad y alegría.

El mandatario agradeció a las comunidades por su apoyo para garantizar una entrega transparente y equitativa, y reconoció los logros del año, sin dejar de lado los desafíos superados.