Santo Domingo.-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró este lunes que esa institución no tiene ninguna oposición a que sea examinado el sistema que utilizó para las recién pasadas elecciones primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y del Revolucionario Moderno (PRM), y que así se despeje la idea de que en la entidad ha habido un “conteo malicioso” en favor de determinado precandidato.

“En el caso de la Junta Central Electoral nosotros no tenemos ninguna oposición y más bien desearíamos que lo que tiene que ver con nuestros códigos fuentes, los mismos sean examinados, si se quiere auditados, en tanto los mismos no contienen ninguna función informática que elabore un conteo malicioso, sino que se trata propiamente hablando, de un sistema, como tal, de voto automatizado con transmisión de resultados, que no tiene en sí mismo ningún elemento doloso ni dudoso”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa en le sede de la JCE.

Rechazó la petición de que sean anuladas las primarias, como han exigido algunos precandidatos, principalmente la corriente del precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández.

“Nosotros entendemos que ya ese es un caso que tiene que ver con algo que es un extremo total. Anular conlleva a declarar que hubo un dolo o un hecho malicioso, doloso y falso en todo proceso y eso no es lo que pasó, tenemos entendido. Nosotros estamos defendiendo lo que hemos hecho, estamos defendiendo el trabajo de esta institución, estamos defendiendo el trabajo que se ha hecho en las mesas electorales y el trabajo que ha hecho esta institución a lo interno, en lo que tiene que ver con la presentación de sus resultados, que son resultados sinceros y veraces”, subrayó Castaños Guzmán.

Reiteró que esto puede ser perfectamente confrontado con un análisis de sus códigos fuentes que no contienen ningún mecanismo que permite adicionar votos a un precandidato en perjuicio del otro y mucho menos la emisión de votos que no han existido, sino que lo que ha hecho es emitir y transmitir cada mesa a la JCE, el resultado de los conteos que han hecho en las 7,372 mesas electorales.

“Incluso, quiero que ustedes sepan que en lo que tiene que ver con la auditoría del nivel presidencial, realizada en un 20% de la totalidad de las elecciones que tuvieron lugar en los 158 municipios, este 20% que fue auditado, ya ha llegado aquí a la Junta el día de hoy, el reporte de que hay 301 mesas que fueron auditadas en el nivel presidencial, que las Juntas Electorales han mandado los resultados ya aquí a la JCE y en efecto, ahí eso no tiene ningún problema. La auditoría física del nivel presidencial de confrontar los votos que estaban en las urnas precisamente con los votos expresados en el nivel presidencial, en la relación de resultados presidenciales, resultó perfecta”, aseguró.

Sostuvo que la auditoría al software fue pedida por los partidos, pero que no se pudo porque los equipos comenzaron a llegar al país a principio de agosto y en su lugar lo que fue posible fue la auditoría que hicieron algunas universidades

Indicó que Fernández tiene todo el derecho de reclamar a que se haga una investigación debido a lo cerrado de los resultados en los que resultó perdedor.

Castaños Guzmán precisó que en estos momentos la JCE está inmersa en el proceso jurídico de examinar cada resultado en los diferentes niveles con el conteo de los datos finales para determinar los ganadores del proceso una vez tengan el cotejo de todas las actas de las 7,372 mesas, donde hasta el momento no tienen ninguna impugnación.

Reiteró que el cotejo manual del 20% realizado en los 158 municipios, todas cuadraron exactamente.

Sobre la manifestación anunciada por el sector de Fernández para este martes frente a la JCE en la Plaza de la Bandera, dijo que tienen su derecho y que siempre y cuando se haga de manera pacífica, esa entidad no tiene ningún problema con que se hagan todas las manifestaciones que quieran.

El expresidente y precandidato presidencial, Leonel Fernández, perdió las primarias del PLD con un 47.29% frente a un 48.72% del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien representa al sector del presidente Danilo Medina, sin embargo, Fernández alega un “fraude” y se declaró ganador del proceso desconociendo así los resultados de la JCE.