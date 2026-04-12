Reynaldo López: Una pelea que le salió cara

Reynaldo López

Lanzador Grandes Ligas

Tendrá que aprender a comportarse por la multa de 400 mil dólares que le impuso MLB por su pelea con el toletero Jorge Soler. La multa fue el más duro golpe que recibió por la trifulca que provocó al golpear a Soler con un lanzamiento, después que este le conectó un cuadrangular, y luego de una bola pegada al cuerpo.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

Evidencia su decisión de evitar roces con el presidente Donald Trump al opinar y no reclamar que el Líbano sea incluido en el alto al fuego a que arribó con Irán. Los bombardeos de Israel a la nación están entre los factores que vulneran la pausa de dos semanas en la cruenta guerra en el golfo Pérsico. Pero se teme la reacción de Trump.

Enrique Vargas

Enrique Vargas

Periodista

Sus colegas de El Nacional lamentan profundamente su triste partida. Durante años fue corresponsal de este diario en Puerto Plata, labor que ejercía con mucha eficiencia. Siempre cordial y respetuoso, los problemas de salud no le impedían desempeñar su trabajo con responsabilidad. ¡Paz a sus restos!