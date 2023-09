Prevención embarazos adolescentes

Hoy 26 de septiembre es el Dia Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, recordando la necesidad de evitar los embarazos no deseados en un periodo de la vida de las mujeres que no es adecuado para la reproducción, también, la importancia de los métodos anticonceptivos, así como evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Para todo esto, el gran propósito es que las personas en la adolescencia tengan información para conocer sobre el desarrollo de su propio cuerpo, lo que remite a la necesidad de una educación sexual que proporcione a niños, niñas y adolescentes información científicamente adecuada a su desarrollo.

Ya para el año 2020, sabíamos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que 16 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años daban a luz cada año, un 95% de esos nacimientos en países en desarrollo como el nuestro, cifra, que representa el 11% de todos los nacimientos mundiales.

Además, cada año, 3 millones de jóvenes mujeres deciden practicarse abortos ilegales e inseguros que les puede conducir a la muerte o las puede dejar estériles de por vida.

Las niñas y adolescentes en comunidades desfavorecidas son las más vulnerables.

Las madres adolescentes (de 10 a 19 años) tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave.

Además, socioeconómicamente, les significa un retroceso de por vida.

América Latina y el Caribe, tiene la segunda tasa más alta, después del África Subsahariana, con 61.18% de adolescentes embarazadas.

Y en República Dominicana para 2022, un total de 7,588 madres de 19 años o menos, dieron a luz.

De ellas, 1,708 eran de 15 años o menos y una de las características de estas maternidades, fue la marcada diferencia de edad con el padre de esos nacidos/as, con diferencias en algunos casos, de hasta 30 años.

Como dato grave, en estas cifras citadas de la Infografía sobre Embarazos en Adolescentes de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, solo el 61.3 de las mujeres entre 15 y 19 años, actualmente unidas o casadas tienen necesidades de planificación satisfechas, el resto no tienen acceso para programar sus vidas.

Esos datos nos recuerdan que, este día, es un tema obligado y permanente que no puede pasar inadvertido para nadie en nuestro país.