Higüey, La Altagracia. – Tres personas vinculadas a una red internacional de narcotráfico fueron enviadas a prisión preventiva por un año, tras ser desmantelada la organización durante la Operación Leopardo, en la que se incautaron 643 paquetes de cocaína.

El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia declaró el caso como complejo y ordenó prisión preventiva para Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría. En tanto, Néstor Julio Robles quedó en libertad.

Otros tres implicados, Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, permanecen prófugos de la justicia.

La decisión del tribunal se basó en las pruebas presentadas por los fiscales Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado, quienes representaron al Ministerio Público en el proceso.

Según las autoridades, la operación permitió ocupar el cargamento de cocaína en la calle El Carmen, esquina avenida Libertad, en el municipio San Rafael del Yuma.

La Operación Leopardo fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigida por la procuradora de corte Ramona Nova, y la Fiscalía de La Altagracia, bajo la dirección de la fiscal Claudia Garrido. La acción contó con la cooperación internacional de la DEA de Estados Unidos.

En total, 27 fiscales y 194 agentes de la DNCD realizaron 17 allanamientos en distintas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y La Romana.

Durante los operativos se incautaron cinco inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas, seis vehículos, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo confiscado el 18 de octubre está vinculado a otro cargamento de 993 kilogramos de cocaína ocupado en abril en una embarcación en un puerto turístico de La Altagracia.

Ambas operaciones se relacionan con una organización criminal internacional liderada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

Wilson Rafael Inirio y Rafael Torres cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, mientras que Daniela Stefanny Olaverría será recluida en la cárcel pública de mujeres de la provincia.