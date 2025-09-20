Carolina Mejía, David Collado, Eduardo Sanz Lovatón, Jesús Feris Iglesias, Margarito de León Castillo y Alfredo Pacheco posan durante un receso de la reunión. fuente externa

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) concluye mañana la reunión de tres días, la cual considera serviría para consolidar su visión compartida, pero al mismo tiempo garantizar la cohesión interna y optimizar la capacidad de respuesta ante los retos de la ciudadanía.

Pero también, el objetivo central del conclave es dotar al PRM de una hoja de ruta sólida que le permita enfrentar con eficacia los desafíos del país y responder con claridad a las demandas, manteniendo como eje central la transparencia, la responsabilidad y compromiso social.

La reunión, que lleva por nombre “Taller estratégico”, se realiza en la zona turística de Jarabacoa, provincia La Vega, fueron convocado los 60 miembros de la Dirección Ejecutiva, máximo órgano de dirección de la entidad.

Planificación electoral y desarrollo social son claves en el futuro del PRM

Según un documento dado a conocer por la principal fuerza política del sistema, dijo ayer se trabaja de manera colaborativa para delinear el futuro inmediato y a medio plazo.

El encuentro fue coordinado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, la secretaria general, Carolina Mejía y el secretario de organización, Deligne Ascención.

Todos los presentes ahí, sin excepción, se vieron en la imperiosa necesidad de firmar un acuerdo verbal de confidencialidad.

“Entre los temas discutidos se encuentran: la institucionalidad y gobernanza del partido, incluyendo mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la estructura orgánica”, reza un texto enviado a este redactor.

Elecciones

A juicio del PRM, la planificación de los procesos electorales y internos para los años 2026, 2027 y 2028, con atención a la preparación de candidaturas, alianzas es fundamental y que por tanto, esos temas fueron abordados durante el segundo día del “retiro”.

El PRM manifestó que se analiza el diseño y mejora de los funcionamientos programáticos, con énfasis en iniciativas de desarrollo social, económico y comunitario, de manera tal que respondan a las necesidades de la gente.

Además de los miembros de la Dirección Ejecutiva, en la reunión, cuya apertura contó con la participación del presidente Luis Abinader, están presentes dirigentes extrapartidos y expertos invitados, quienes aportan perspectivas técnicas y de gestión para enriquecer las deliberaciones.