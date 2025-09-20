Actualidad Política

Reunión del PRM en Jarabacoa fortalece unidad interna y planifica próximos retos electorales

Carolina Mejía, David Collado, Eduardo Sanz Lovatón, Jesús Feris Iglesias, Margarito de León Castillo y Alfredo Pacheco posan durante un receso de la reunión. fuente externa

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) concluye mañana la reunión de tres días, la cual considera  serviría para consolidar su visión compartida, pero al mismo tiempo  garantizar la  cohesión interna y  optimizar  la capacidad de respuesta ante los retos de la ciudadanía.

Pero también, el objetivo  central del conclave  es dotar al PRM de una hoja de ruta sólida que le permita  enfrentar con eficacia los desafíos del país y responder con claridad a las demandas, manteniendo  como eje central la transparencia, la responsabilidad y compromiso social.

La reunión, que lleva por nombre “Taller estratégico”, se realiza en la zona turística de Jarabacoa, provincia La Vega, fueron convocado los  60 miembros de la Dirección Ejecutiva, máximo órgano  de dirección de la entidad.

Planificación electoral y desarrollo social son claves en el futuro del PRM

 Según un documento dado  a conocer por la principal fuerza política del sistema, dijo ayer  se trabaja de manera  colaborativa para delinear el futuro inmediato y a medio plazo.

El encuentro fue  coordinado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, la secretaria  general, Carolina Mejía y el secretario de organización, Deligne Ascención.

 Todos los presentes ahí, sin excepción, se vieron en la imperiosa necesidad de firmar un acuerdo verbal de confidencialidad.

“Entre los temas discutidos se encuentran: la institucionalidad y gobernanza del partido, incluyendo mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la estructura orgánica”, reza un texto enviado a este redactor.

Elecciones

A juicio del  PRM, la planificación de los procesos electorales y internos para los años 2026, 2027 y 2028, con atención a la preparación de candidaturas, alianzas es fundamental y que por tanto, esos temas fueron abordados durante el segundo día del “retiro”.

El PRM manifestó que se analiza el diseño y mejora de los funcionamientos programáticos, con énfasis en iniciativas de desarrollo social, económico y comunitario, de manera tal que respondan a las necesidades  de la gente.

Además de los miembros de la Dirección Ejecutiva, en la reunión, cuya apertura contó con la participación del presidente Luis Abinader, están presentes  dirigentes extrapartidos  y expertos invitados, quienes aportan perspectivas técnicas y de gestión para enriquecer las deliberaciones.

