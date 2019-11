Santo Domingo. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) “reiteró y ratificó” este miércoles su posición ante la Junta Central Electoral (JCE), de que es indispensable realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado para determinar la viabilidad del voto automatizado de las elecciones municipales del próximo año.

Así lo establece un documento depositado en la JCE esta tarde por Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM, en el que además, define entre sus objetivos que para “despejar cualquier tipo de dudas sobre el mismo” se hace necesario evaluar la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de votación automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad.

En ese mismo sentido, ha de incluir un “Análisis del programa fuente (código fuente) y programa objeto de la unidad de votación automatizada”.

Sobre medidas a adoptar en el porvenir, y dadas las experiencias de las primarias de octubre, el PRM plantea también que cuanto todos los Electores hayan ejercido el sufragio, y antes de imprimir el acta de votación definitiva, se proceda al conteo manual de las boletas tal como lo establece el artículo 232 de la Ley 15-19.

En cuando a la transmisión de los resultados el PRM requiere ponderar que no se divulgue ningún resultado hasta tanto no estén cerrados todos los colegios electorales y que dicha transmisión no sea definitiva, sino preliminar.

En ese mismo sentido, el PRM recomendó auditar todos los programas electorales de la Junta Central Electoral, vinculados con las elecciones municipales.

Respecto a la elección de una firma que realice la auditoría, en el documento se recomienda una “firma independiente”, y resalta que esta esté a su vez acompañada por delegados de los partidos políticos: Sin embargo, no recomienda ninguna.