Santo DOmingo.- En el año 2024 se importaron 214 mil toneladas métricas de arroz lo que significa que ese año se compró 10 veces más que en cualquier otro año en detrimento de los productores criollos comunicó el agrónomo Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Segura Foster dijo que el gobierno diga que la producción alimentaria es autosuficiente en el país y por eso el mercado está lleno de productos importados.

Explicó que el grave problema es que si a la producción nacional, con altos costos, servicios y mantenimientos caros, le inyectan productos importados con facilidades, los productores criollos no tienen nada que hacer.

También dijo que los importadores traen pollos congelados comprados a precio de despojo y lo siguen vendiendo caro como si fuera producción nacional, ahora hasta se venden 100 y 125 pesos la libra”, sostuvo el ex administrador del Banco Agrícola.

Dijo que esa política ha llevado a los dominicanos a pagar los precios más elevados por los alimentos de primera necesidad.

Segura Foster también se refirió al informe reciente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el cual indica que una parte significativa de la población dominicana no puede costear una dieta saludable.

Detalló que el informe dice que unos 2.6 millones de personas, o el 23% de la población, enfrentan dificultades para acceder a alimentos nutritivos diariamente y que este problema se agrava por el aumento de los precios de los alimentos, lo que dificulta aún más la compra de una dieta saludable.