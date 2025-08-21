Santo Domingo.- La República Dominicana logró reducir la subalimentación del 8.7% en 2019 al 3.6% en 2025, situándose por debajo del promedio regional, según destacó Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Torero resaltó que este avance es resultado de políticas implementadas en materia de aumentos salariales, programas de protección social y mejoras en la producción agrícola impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader. Además, los ingresos laborales reales han crecido por encima de la inflación, fortaleciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En su informe, el economista de la FAO indicó que la inflación alimentaria ha mostrado una brecha menor frente a la inflación general, y en el tramo más reciente ha disminuido incluso más rápido, lo que ha permitido a los dominicanos enfrentar de mejor manera los aumentos globales de precios de alimentos, garantizando un mayor acceso a dietas saludables y una reducción sostenida de la inseguridad alimentaria.

“Bajar a 3.6 en la subalimentación es un gran logro”

Durante su participación en el Diálogo Regional sobre Seguridad Alimentaria e Hídrica: “Una Agenda Mano de la Mano”, celebrado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el presidente Abinader calificó la reducción de la subalimentación como un logro significativo.

El mandatario recordó las reuniones semanales que mantiene con el “Gabinete de Hambre Cero”, conformado por el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), los Comedores Económicos y el Gabinete Social, donde se coordinan acciones para garantizar la alimentación de la población.

Abinader destacó además la multiplicación por cuatro de los Comedores Económicos, el aumento en la alimentación escolar a través del INABIE y la mejora del salario real de los trabajadores, factores que han contribuido al avance en seguridad alimentaria.

Fortalecimiento del campo, clave en la reducción del hambre

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, subrayó el papel del sector agropecuario en los logros alcanzados, señalando que el fortalecimiento del campo ha sido determinante para reducir el hambre en el país. Además, se ha impulsado la productividad, apoyado a los pequeños productores y promovido prácticas sostenibles, posicionando a República Dominicana como referente regional.

El Diálogo incluyó dos paneles de alto nivel: uno centrado en la Iniciativa “Mano de la Mano” para transformar los sistemas agroalimentarios y otro en el intercambio de experiencias sobre reducción del hambre y la pobreza.

El evento contó con la participación de importantes funcionarios regionales y multilaterales, entre ellos Lucrecia Rodríguez (SICA), Manuel Torres (BCIE), Francisco Bueso (Banco Mundial), Mario González (BID), Luis Felipe Barrantes (Instituto de Ayuda Social de Costa Rica) y Adriana Telles (CGSAN).

El encuentro concluyó con un llamado a reforzar la cooperación regional y a trabajar de manera conjunta entre gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso sostenible al agua en la región.