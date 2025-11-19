Productos navideños

Los aguinaldos y las fiestas navideñas comenzaron casi con la llegada de noviembre. En muchos hogares se han colocado los arbolitos y en algunas avenidas están los charamicos y otros símbolos de la época. Pero para la gente las navidades arrancan con el doble sueldo a los empleados públicos y privados.

Sin embargo, el Gobierno ha querido llevar una nota de tranquilidad a la población al garantizar que en la festiva época no habrá escasez de ninguno de los artículos que se consumen en estos días.

Tras los embates de la tormenta Melissa, que afectó la producción de varios rubros agrícolas, la preocupación era obvia. Y más aún con un sector del comercio que es tan dado al acaparamiento y la especulación frente a cualquier percance.

El Gobierno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, se ha adelantado a cualquier eventualidad al garantizar que no habrá desabastecimiento de ninguno de los artículos que forman parte de la dieta de la familia en esta época.

La garantía es importante, porque aparte de los rubros afectados por Melissa, con el bono navideño la demanda se incrementa y la oferta puede reducirse. Pero si el Gobierno ha tomado en cuenta esos factores, entonces la población puede respirar tranquila.

Salvo el alza de cualquier artículo, con o sin componente foráneo, por aquí no se ha sufrido, por suerte, de desabastecimiento de productos alimenticios. Con todo y que se ha registrado un significativo aumento de la demanda.

Además de las exportaciones y el mercado interno, hay un sector que demanda una gran parte de la producción: el turismo.

Los complejos con todo incluido demandan de ganaderos y agricultores nacionales leche, frutas, vegetales y todos los artículos que se cultivan en el campo para servir a sus huéspedes. Por supuesto, la modernización del campo ha contribuido con esa capacidad de producción que hoy exhibe el país.

La garantía de que no habrá desabastecimiento en navidades es, aunque parezca intrascendente, una nota de aliento después de los estragos de la tormenta en la producción agrícola.