SÁNCHEZ RAMÍREZ, Cotuí.- Una profesora y su hija fallecieron anoche al chocar la yipeta en la que viajaban con otro vehículo en el cruce del puente sobre el río Jibe, en el tramo carretero Cotuí-Cevicos.

Las víctimas de la tragedia fueron identificadas como la profesora Ana Dolores Méndez Cabrera y su hija adolescente, cuyo nombre aún no ha sido ofrecido por las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, la educadora, quien conducía una yipeta Ford Explorer, perdió la vida tras impactar con otro vehículo en el puente sobre el río Jibe, en la comunidad del cruce de Maguaca, de este municipio.

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Al lugar se presentaron unidades de emergencia del 911, junto a efectivos policiales y el médico legista, quienes procedieron al levantamiento de los cadáveres.

La Policía investiga el hecho, ocurrido alrededor de las 7:00 de la noche de este domingo.

La muerte de la profesora y su hija ha llenado de luto a sus familiares y a la comunidad educativa de Cotuí.