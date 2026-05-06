El dominicano Juan Soto no perdió tiempo y, en su primer turno al bate de la noche, conectó un cuadrangular para abrir el marcador contra los Rockies de Colorado.

Soto, quien inició el partido como primer bate de los Mets, castigó la pelota con un batazo que recorrió 435 pies, poniendo la pizarra 1-0 desde el mismo primer episodio.

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Con este jonrón, ya suma cuatro cuadrangulares en esta temporada. Desde el primer lanzamiento, Soto demostró mucha confianza y dejó claro que ha recuperado su mejor ritmo con el bate.

Su habilidad para descifrar los lanzamientos y convertirlos en batazos de larga distancia se mantiene como la principal arma ofensiva de los Mets.