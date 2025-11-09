El Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) entregó kits de medicamentos esenciales en acatamiento a las directrices emanadas del Gobierno dominicano para la asistencia a las zonas afectadas por la tormenta Melissa.

Esta asistencia está siendo canalizada hacia las provincias más impactadas de la región Sur (Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco),

La mayor parte de esta zona fue declarada en estado de emergencia tras el paso del fenómeno atmosférico.

El objetivo primordial de esta acción es asegurar que estas comunidades dispongan de los insumos y médicos requeridos tanto para la atención de posibles eventualidades de salud y como una medida preventiva contra la potencial proliferación de enfermedades derivadas de las secuelas del fenómeno atmosférico.

El director General de PROMESE/CAL, José Luis López Pérez, explicó que la provisión de estos medicamentos constituye una iniciativa del Presidente Luis Abinader para aliviar la carga presupuestaria de los ayuntamientos, permitiéndoles responder de manera oportuna y eficaz a las necesidades de sus ciudadanos.

«Tras la ocurrencia de este tipo de fenómenos atmosféricos, la proliferación de enfermedades es una amenaza común. Actuar con énfasis preventivo es vital para mitigar consecuencias mayores. Confiamos en que esta jornada sea altamente exitosa en la protección de la salud pública», concluyó el director.

Por su parte, el Alcalde de Barahona, el señor Milton Fernández, resaltó la significación de que los gobiernos municipales reciban estos insumos, permitiéndoles cubrir las necesidades sanitarias de sus territorios, dada su cercanía y contacto directo con la población.

La Gobernadora de la provincia, la señora Oneida Félix Medina expresó su agradecimiento por la activa y constante presencia del gobierno central en la región Sur, destacando que este apoyo se ha mantenido durante el fenómeno atmosférico. Asimismo, elogió la pronta y decisiva intervención de PROMESE/CAL en estos momentos cruciales.

La entrega se realizó en la provincia Barahona con presencia de los alcaldes de la zona, representes de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y el Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR).