Funglode lidera diálogo sobre ética en la seguridad privada

Santo Domingo. – La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebró la XVI Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, un encuentro que abordó los retos, oportunidades y transformaciones del sector de la seguridad privada en República Dominicana y América Latina.

El evento, organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) bajo la dirección de la doctora Josefina Reynoso, reunió a representantes del ámbito militar, legislativo, empresarial y académico, junto a expertos internacionales en seguridad y defensa.

Durante la apertura, el coronel paracaidista José Alberto Hernández Rivera, subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), destacó la necesidad de fortalecer la regulación y la profesionalización del sector.

“El fortalecimiento de la seguridad privada va de la mano con su ente regulador. Solo siendo respetuosos de las normas lograremos un sector más humano, digno y eficiente”, afirmó.

En su ponencia “La seguridad privada en la República Dominicana: retos y oportunidades”, Hernández Rivera repasó la evolución institucional del sector desde la Junta Reguladora creada en 1982 hasta la actual Superintendencia, establecida mediante el Decreto 1128-03.

También resaltó los avances en digitalización, control de armas y supervisión, así como los desafíos en ciberseguridad, formación profesional y uso de tecnologías emergentes como la biometría y los drones.

La especialista Inés Echevarría Hayem, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, abordó los desafíos y perspectivas regionales, señalando que la seguridad privada genera más de dos millones de empleos en América Latina y el Caribe, lo que exige una gobernanza sólida y respetuosa de los derechos humanos.

Por su parte, el director ejecutivo de Adesinc, Víctor Garrido, destacó el impacto económico del sector y la importancia de la innovación tecnológica y la capacitación continua como pilares de su crecimiento sostenible.

En el panel “Perspectivas del sector y compromiso ético”, el general Eduard Almanzar Tejada y Stalin Tejada, representantes de asociaciones nacionales, coincidieron en la necesidad de reforzar la ética y la confianza entre los sectores público y privado.

El doctor Antoine Perret, jefe de programas de la ICoCA, subrayó que “el compromiso ético y la regulación efectiva son los cimientos de una industria sostenible”.

La jornada concluyó con el panel “Compromiso legislativo y ruta nacional hacia una seguridad privada ética y regulada”, con la participación de los congresistas Tobías Crespo, Dagoberto Rodríguez Adames y Edward Espíritus Santos, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal y promover la certificación profesional obligatoria.

Las conclusiones, presentadas por Aitor Palacios y Josefina Reynoso, resaltaron que la seguridad privada debe concebirse como un aliado estratégico del Estado, parte esencial de la arquitectura nacional de seguridad y defensa.

La XVI Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa 2025 reafirmó el papel de Funglode como un espacio de diálogo multisectorial que impulsa la modernización tecnológica, la ética profesional y la cooperación regional en materia de seguridad.