Santo Domingo. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este viernes que mantiene cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 14 en amarilla y 11 en verde, debido a lluvias de variable intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, provocadas por el ambiente húmedo e inestable generado por una vaguada y una onda tropical.

El director del COE, general retirado Juan Manuel Méndez, informó que se mantiene el nivel de alerta roja para la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla se encuentran varias provincias, incluyendo María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Monseñor Nouel, La Altagracia, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Barahona, Peravia, La Vega, Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat y Valverde.

También te puede interesar:

“Hacemos un llamado a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente en las zonas con alerta roja y amarilla”, señaló Méndez.

En la costa atlántica, desde Punta Cabarete hasta Punta Rucia, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro por viento y olas anormales.

Aunque en la costa caribeña las condiciones son normales, el COE exhorta a mantener la precaución por visibilidad reducida debido a la actividad lluviosa.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica un fin de semana con lluvias de intensidad variable, especialmente en el interior del país. Durante la mañana del sábado se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, incluyendo Santo Domingo, siendo más intensas hacia el suroeste. Al mediodía, las lluvias se extenderán con mayor intensidad hacia provincias del sureste, noreste, suroeste y noroeste, disminuyendo gradualmente durante la noche.

Indomet informó además sobre el huracán Humberto, que se ha intensificado rápidamente a huracán mayor. Se encuentra a 690 km al noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y ráfagas superiores, desplazándose hacia el nor/noroeste a 7 km/h. El fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Asimismo, se vigila la activa onda tropical, actualmente considerada potencial ciclón tropical número 9 de la temporada. Este sistema se ubica a 90 km al nor/noroeste de la porción más oriental de Cuba, posee vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h. Debido a su posición, el Indomet mantiene seguimiento continuo de este sistema meteorológico.