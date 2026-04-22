Pronostican hasta 36 ciclones en la temporada 2026, 21 en el océano Pacífico

Ciudad de México.- México prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y Pacífico durante la temporada 2026, de los cuales varios podrían alcanzar categorías de huracán mayor.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que siete de estos sistemas podrían llegar a las categorías 3, 4 y 5, consideradas las más intensas dentro de la escala de huracanes.

El pronóstico fue presentado por el titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, quien explicó las proyecciones para ambas cuencas.

Pronóstico en el océano Pacífico

Para el océano Pacífico, se estiman entre 18 y 21 sistemas con nombre, cifra superior al promedio histórico de 15 ciclones.

De estos fenómenos, se prevé la formación de tormentas tropicales, huracanes de categorías 1 y 2, y varios sistemas de gran intensidad.

Las autoridades señalaron que el aumento podría estar relacionado con la influencia del fenómeno climático de El Niño.

Pronóstico en el Atlántico y Caribe

En el océano Atlántico, que incluye el mar Caribe y el Golfo de México, se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales.

El SMN indicó que esta región podría registrar una actividad cercana o ligeramente inferior al promedio histórico, dependiendo de la evolución del fenómeno de El Niño.

Se prevé la formación de tormentas tropicales, huracanes moderados y algunos sistemas de alta intensidad clasificados como huracanes mayores.

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Antecedentes de temporadas recientes

Durante la temporada 2025 se registraron 31 ciclones con nombre, una cifra superior a la de 2024, cuando se reportaron 30 sistemas.

En el Atlántico, se contabilizaron 13 ciclones, incluyendo varios huracanes de gran intensidad, mientras que en el Pacífico se registraron 18 sistemas.

Uno de los eventos más relevantes fue la intensificación del huracán Erick, que alcanzó categoría 4.

El SMN destacó que estos fenómenos contribuyeron a mejorar el nivel de almacenamiento de agua en presas, beneficiando el suministro hídrico en diversas regiones del país.

Las autoridades subrayaron la importancia de la prevención y preparación ante huracanes, ya que un solo sistema puede generar impactos significativos en territorio nacional.