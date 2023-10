(134)

Luego de la colocación de acciones en el mercado de valores por parte de la compañía César Iglesias, S.A. las críticas y preocupaciones alrededor de esta resultaron llamativas en la forma que ilustraron el poco entendimiento general sobre este tipo de procesos en nuestro país. El público dominicano necesita una mayor exposición a información y noticias de carácter financiero, es por ello que en esta ocasión propongo que el sector financiero utilice su alcance en el público en general para promover la prensa financiera.

La prensa financiera en República Dominicana hoy en día se limita a espacios reducidos en las publicaciones diarias y a un puñado de revistas semanales o mensuales a las que solo acceden o interesan a un grupo limitado de personas. Esta oferta limitada de prensa e informaciones sobre la economía, los mercados y el sector financiero ha venido teniendo un impacto relevante social y políticamente que entiendo debe ser atendido.

No es extraño que de tiempo en tiempo en nuestro país surjan propuestas o quejas, e incluso se produzcan acciones de políticas públicas, que carecen de todo tipo de sentido desde el punto de vista económico. Este no es un problema de educación financiera por sí solo, sino que a esto se le agrega una carencia de noticias y prensa que de manera diaria cubran la economía y el sector financiero para que el público esté mejor educado respecto de no solo como funcionan las empresas, sino para que conozcan los mercados financieros y los instrumentos que operan dentro de estos.

En el exterior es común que bancos, puestos de bolsa y entidades similares incluyan en sus servicios digitales el acceso a noticias económicas y sobre el sector financiero como parte de la propuesta de valor de esos servicios, sin embargo, ese no es el caso en nuestro país. Hasta hace unos meses, eso quizás tenía sentido dada la baja popularidad del mercado secundario en el mercado de valores por la falta de ofertas públicas de acciones, pero esto ya está cambiando.

Para la prensa tradicional y la prensa financiera esto supondría un nuevo ingreso al ofrecer sus servicios directamente al sector financiero para que estos usen su contenido en los servicios digitales de la banca y el mercado de valores, lo que adicionalmente supondría mayor exposición a dichos medios. Mientras que para las empresas financieras no solo estas estarían agregando valor para sus clientes a través de sus servicios digitales, sino que tendrían acceso a más información sobre lo que interesa y procuran sus clientes al conocer el tipo de contenido económico y financiero que esto consumen al hacerlo directamente a través de sus servicios digitales.

Esto, por supuesto, sería una propuesta de ganar/ganar para tanto la prensa como el sector financiero, pero a la larga los más beneficiados serían los usuarios que no solo tendrían acceso a más información relevante para sus decisiones económicas y financieras, lo que contribuye a su educación financiera continua, sino que a través de su consumo de información y decisiones le estarán dando forma a los futuros productos financieros que vendrían cada vez más personalizados para atender sus necesidades e intereses.