La explicación es tan ambigua, que la Policía parece defender al agente del Dicrim que disparó a mansalva contra un hombre detenido y postrado en el suelo.

El cuerpo dice que Jefferson Voicy Lamy, de nacionalidad haitiana, había disparado contra una patrulla con un arma de cañón corto antes de caer herido y expirar.

Sin embargo, en un video que circula en las redes se observa cuando el agente, que la Policía no quiso identificar, dispara contra el hombre cuando estaba en el suelo.

Que contra el haitiano existieran cuatro órdenes de captura por distintos hechos delictivos no es excusa para la ejecución que se observa en el video.

La versión del cuerpo es una mala señal sobre la investigación para aclarar el caso. Como ha ocurrido en otros sucesos, tal parece que la Policía trata de arreglar las circunstancias para exonerar de responsabilidad al agente que dispara el detenido.